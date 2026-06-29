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Автотехник из Ростова рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе канистры для топлива

Автотехник из Ростова рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе канистры для топлива

На фоне дефицита бензина в Ростовской области многие автомобилисты задумываются о том, чтобы обеспечить себя запасом топлива. Автотехник Олег Елисеенко рассказал Donday, на что стоит обратить внимание при выборе канистры для бензина.

По словам специалиста, универсального варианта не существует — выбор зависит от бюджета и потребностей владельца автомобиля. Однако оптимальным объемом он считает 10 литров.

— Такого запаса достаточно, чтобы в случае необходимости добраться до ближайшей заправки, — объяснил Олег Елисеенко.
Эксперт также рекомендует отдавать предпочтение прямоугольным канистрам. Такая форма делает емкость более устойчивой и позволяет удобно разместить ее в багажнике, надежно закрепив во время поездки.

При выборе материала автотехник советует отказаться от пластиковых канистр. По его словам, многие АЗС не отпускают топливо в пластиковую тару, а сама она уступает металлической по прочности и долговечности.

Лучшим вариантом специалист назвал канистры из нержавеющей стали. Их средняя стоимость на маркетплейсах составляет около 6 тысяч рублей. Более доступной альтернативой станет оцинкованная сталь — такие модели стоят от 2 тысяч рублей, при этом отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Алюминиевые канистры, по словам Елисеенко, тоже подходят для хранения топлива, однако имеют недостаток: мягкий металл быстрее деформируется и изнашивается. Обычные стальные канистры отличаются надежностью, но со временем могут покрываться ржавчиной.
Напомним, по состоянию на 29 июня в Ростовской области сохраняется дефицит бензина, из-за чего многие водители предпочитают иметь при себе небольшой запас топлива.
Фото: соцсети.
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