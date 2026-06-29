Автотехник из Ростова рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе канистры для топлива

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На фоне дефицита бензина в Ростовской области многие автомобилисты задумываются о том, чтобы обеспечить себя запасом топлива. Автотехник Олег Елисеенко рассказал Donday, на что стоит обратить внимание при выборе канистры для бензина.По словам специалиста, универсального варианта не существует — выбор зависит от бюджета и потребностей владельца автомобиля. Однако оптимальным объемом он считает 10 литров.— Такого запаса достаточно, чтобы в случае необходимости добраться до ближайшей заправки, — объяснил Олег Елисеенко.Эксперт также рекомендует отдавать предпочтение прямоугольным канистрам. Такая форма делает емкость более устойчивой и позволяет удобно разместить ее в багажнике, надежно закрепив во время поездки.При выборе материала автотехник советует отказаться от пластиковых канистр. По его словам, многие АЗС не отпускают топливо в пластиковую тару, а сама она уступает металлической по прочности и долговечности.Лучшим вариантом специалист назвал канистры из нержавеющей стали. Их средняя стоимость на маркетплейсах составляет около 6 тысяч рублей. Более доступной альтернативой станет оцинкованная сталь — такие модели стоят от 2 тысяч рублей, при этом отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.Алюминиевые канистры, по словам Елисеенко, тоже подходят для хранения топлива, однако имеют недостаток: мягкий металл быстрее деформируется и изнашивается. Обычные стальные канистры отличаются надежностью, но со временем могут покрываться ржавчиной.Напомним, по состоянию на 29 июня в Ростовской области сохраняется дефицит бензина, из-за чего многие водители предпочитают иметь при себе небольшой запас топлива.