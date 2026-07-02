Автотехник из Ростова объяснил, опасно ли заправлять автомобиль до полного бака

Фото: Дондей.

Многие автомобилисты предпочитают заправлять машину с запасом, особенно в нынешних условиях. Однако вокруг полного бака до сих пор существует немало мифов. Автотехник из Ростова Олег Елисеенко рассказал Donday, действительно ли такая заправка может навредить автомобилю и почему не стоит доливать топливо после срабатывания пистолета.По словам специалиста, заправка до первого автоматического щелчка заправочного пистолета полностью безопасна для автомобиля и не приводит к негативным последствиям.— Распространено мнение, что полный бак вреден для машины, однако с технической точки зрения это не так. Если заправляться до первого щелчка пистолета, никаких проблем не возникнет, — пояснил Олег Елисеенко.При этом эксперт не рекомендует продолжать залив топлива после автоматического отключения пистолета. В этом случае бензин может попасть в систему улавливания паров топлива (адсорбер), которая рассчитана только на работу с парами, а не с жидкостью. Это способно привести к повреждению клапанов и дорогостоящему ремонту.Кроме того, в жаркую погоду из-за теплового расширения топлива его излишки могут вытекать через горловину бака. Если бензин попадет на горячие элементы автомобиля, существует риск возгорания.Специалист отметил, что конструкция современных автомобилей предусматривает небольшой запас свободного пространства в баке — около 200 миллилитров после первого щелчка пистолета. Этого достаточно, чтобы компенсировать расширение примерно 60 литров топлива.Не менее важно следить за тем, чтобы уровень топлива не опускался слишком низко. По словам автотехника, езда практически с пустым баком может привести к перегреву и ускоренному износу топливного насоса, который охлаждается находящимся вокруг него топливом. Кроме того, при низком уровне бензина насос начинает захватывать осадок со дна бака, что ускоряет загрязнение топливного фильтра.Еще одна проблема — образование конденсата. В полупустом баке из-за перепадов температуры активнее скапливается вода, которая может попасть в топливную систему и вызвать затруднения при запуске двигателя, особенно в холодную погоду.Если же топливо закончится полностью, в систему может попасть воздух. В таком случае для восстановления нормальной работы автомобиля нередко требуется помощь специалистов сервиса.По словам Олега Елисеенко, оптимальным решением остается простое правило: прекращать заправку после первого автоматического щелчка пистолета и не допускать длительной езды с минимальным количеством топлива в баке.