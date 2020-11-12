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Автомобилисты стали в километровый затор под Донецком

Автомобилисты стали в километровый затор под Донецком
Автомобилисты несколько часов стоят в километровом заторе под Донецком на трассе М-4 «Дон».

Судя по данным Яндекс-Карты, протяженность затора составляет 741 метр. Очередь из десятков машин собралась неподалеку от Северо-Донецкой железнодорожной станции в Каменском районе Ростовской области.



По словам водителей, на автодороге случилось ДТП, парализовавшее движение. Но в отдел пропаганды УГИБДД по региону информации о дорожно-транспортных происшествиях в этом районе пока не поступало.

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