Автомобилистов Дона предупредили о неустойчивых погодных условиях



Автомобилистов Ростовской области предупредили о неустойчивых погодных условиях. В связи с нестабильными метеоусловиями донская Госавтоинспекция не рекомендует водителям спешить с заменой зимних шин на летние.



В связи с неустойчивым температурным режимом и постоянными осадками в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образовывается гололед. Ездить на летних комплектах шин крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к заносу автомобиля и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно.



Автомобилистам стоит дождаться окончательного потепления, чтобы «переобуться» и ездить на летней резине безопасно. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и двигаться, исходя из соответствующих погодных условий, состояния проезжей части, чтобы при

возникновении опасности можно было принять необходимые меры.