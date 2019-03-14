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Автомобилистов Дона предупредили о неустойчивых погодных условиях

Автомобилистов Дона предупредили о неустойчивых погодных условиях
Автомобилистов Ростовской области предупредили о неустойчивых погодных условиях. В связи с нестабильными метеоусловиями донская Госавтоинспекция не рекомендует водителям спешить с заменой зимних шин на летние.

В связи с неустойчивым температурным режимом и постоянными осадками в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образовывается гололед. Ездить на летних комплектах шин крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к заносу автомобиля и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно.

Автомобилистам стоит дождаться окончательного потепления, чтобы «переобуться» и ездить на летней резине безопасно. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и двигаться, исходя из соответствующих погодных условий, состояния проезжей части, чтобы при
возникновении опасности можно было принять необходимые меры.

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