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Аварийный дом на Коммунистическом проспекте в Ростове снесут за 4 миллиона рублей

Аварийный дом на Коммунистическом проспекте в Ростове снесут за 4 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону нашли подрядчика для сноса аварийного двухэтажного дома № 8 по проспекту Коммунистическому. Информацию о предстоящих работах, стоимость которых оценивается почти в 4 миллиона рублей, опубликовали на сайте госзакупок.

Многоквартирный дом, построенный в 1961 году, находится в плачевном состоянии. Жильцы соседних зданий отмечают, что здание выглядит заброшенным: окна и двери выбиты, территория вокруг усеяна мусором, а сам дом стал местом скопления подозрительных личностей.

Здание было официально признано аварийным еще в августе 2022 года, после чего жильцов расселили. Согласно условиям контракта снести дом подрядчик обязан до 1 сентября 2026 года. Однако досрочное выполнение работ допускается.

Перед началом демонтажа здания подрядчику предстоит подготовить строительную площадку. Это включает установку ограждений, бытовок, биотуалета, пожарного инвентаря, пункта мойки колес и контейнера для строительного мусора. Также необходимо организовать ночную охрану и поддерживать чистоту на площадке и прилегающей территории.
Фото: Яндекс.Карты
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