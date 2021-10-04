Астролог рассказал, как на людей повлияет уникальное новолуние во время метеорного потока

Новолуние наступит после 14 часов 6 октября. Новый лунный месяц начинается в воздушном знаке ¶Весы. Новолуние совпадает с пиковыми днями метеорного потока Дракониды. Благодаря тому, что новолуние выпадает на метеорный поток, в отсутствие яркого лунного света в ночном небе может быть видно больше метеоров.- Продуктивным лунный месяц будет для представителей знаков: ♊Близнецы, ♎Весы, ♒Водолей, ♐Стрелец и ♌Лев. Особенно хорош для преподавателей, военных, логистов, юристов, адвокатов, дипломатов, дизайнеров, деятелей искусства, музыкантов, ремесленников, продавцов, рекламных агентов, - рассказала астролог Антонина Кариер.Лунный месяц располагает к получению высшего образования, духовному развитию человека и путешествию в дальние странствия для познания мира и себя в нем. Актуальной будет тема сотрудничества и партнерства, любое коллективное действие, которое станет динамично развиваться, с напором и долей агрессии.Партнерам желательно быть взаимовежливыми, использовать ресурсы каждого на общую цель, на создание и процветание совместного детища, при этом произойдет не только финансовое обогащение, но и преобразование на духовном уровне.В противном случае, если каждый будет «тянуть одеяло на себя», то компания может прекратить свое существование. Или люди, задействованные в некой совместной деятельности, разбегутся, поссорившись. Последнее коснется ♈Овнов, ♋Раков, ♎Весов, ♑Козерогов – до 23 октября.С 23 октября по 5 ноября выдержка и терпение потребуются ♉Тельцам, ♏Скорпионам, ♒Водолеям и ♌Львам. ♍Девам, ♊Близнецам, ♓Рыбам и ♐Стрельцам в третьей декаде октября необходимо побеспокоиться о своем здоровье. Чем реальнее вы будете смотреть на жизнь, на события, разворачивающиеся вокруг вас, тем сохраннее будут ваши нервная система и кошелек.Возвращаясь к теме метеорного потока Дракониды: его пик ожидается 8 октября. «Падающие звезды» можно будет наблюдать рано утром или уже как стемнеет. Лучшее время при безоблачной погоде — это вечер и ночь на 9 октября. В это время можно будет увидеть на небе от 5 до 15 метеоров в час.