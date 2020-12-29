Астролог: гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

По восточному календарю год Белого Металлического Буйвола (Вола, Быка или Коровы) наступает 11 февраля 2021 года.Актуальные цвета для встречи нового года - белый, серебристый, металлик, все оттенки серого, черный, сочетание черного и белого и в принципе пастельные тона. Красный цвет и его оттенки рекомендуется не использовать. Аксессуары должны быть выполнены из кожи или металла белого цвета: платина, медицинская сталь, серебро.Праздничный стол лучше всего заставить разнообразными овощами и фруктами (предпочтиетльно свежими) и салатов из них.Во избежание ссор, разлук или потерь не желательно дарить платки, полотенца, острые предметы, зеркало и часы. Для привлечения финансового благополучия Антонина рекомендует разложить металлические монеты (номиналом 1, 2 или 5 рублей) по всем углам дома.Астролог из Ростова рассказал, чего ждать знакам зодиака в год Быка. Антонина Кариер составила персональный гороскоп для жителей донской столицы на 2020 год.ОвныВ 2021 году Овны активно займутся общественными делами, у них расширится круг друзей и коллег, среди которых появятся люди более старшей возрастной категории или статусный покровитель. При этом им не стоит забывать о своих близких и родных людях.Внимание будет направлено на получение дохода и изобретение нового вида заработка: он должен отличаться от действующего оригинальностью, использованием нанотехнологий или, как минимум, интернет-ресурсами. Важно видеть главное, не распыляться и не паниковать, чтобы избежать вливания бюджета в широкомасштабные, но пустые бизнес-проекты.Адекватными темами для Овнов могут стать: участие в разработке онлайн-приложений, электроника, робототехника, кибернетика, астрология. Специалист рекомендует воздержаться от рисковых финансовых операций, в том числе с электронной валютой в январе, июле и ноябре 2021года.ТельцыУ Тельцов может произойти разрыв шаблонов в сознании, внутренний мир переживет революцию. Тем, кто не приступил к пересмотру собственной жизни в уходящем году, придется оперативно перестраиваться или встраиваться в быстро меняющуюся действительность. События, кардинально влияющие на Стрельцов и их жизнь начнут происходить уже в январе 2021г. Все происходящее в наступающем году будет непосредственно связано с основной деятельностью и профессиональной жизнью. Те, кто не готов к трансформации, могут ждать увольнения и потери, а те, кто готов рискнуть, могут готовиться к новым заманчивым предложениям и взлету по карьерной лестнице.БлизнецыВ наступающем году хорошие шансы поступить в ВУЗ, защитить научный труд, пройти переквалификацию или завершить обучение после академического отпуска Востребованными будут следующие специальности: преподаватели, врачи, священники, историки, юристы, журналисты, переводчики, логисты на дальние маршруты, экскурсоводы, эксперты в научно- технических областях, антиквары, организаторы поездок в горы и места силы.Взаимовыгодными могут стать взаимоотношения с иностранцами и с людьми более старшего возраста или социального уровня. Принесут пользу поездки делового или личного характера.РакиДля этого знака 2021 - год перемен. Раки могут оказаться в выигрыше от предстоящих событий, какими бы фатальными они ни были. Однако не стоит рисковать: вкладывая деньги в предложенные проекты, раки не получат много прибыли. Брать кредиты и одалживать не рекомендуется - в дальнейшем с выплатой появятся сложности, а долг могут не вернуть. Брать на себя новые обязательства стоит взвешенно, заранее предусмотрев неприятные последствия от сотрудничества (обман, мошенничество, подлог или компромат).Ракам не стоит посвящать новых знакомых в святая святых своей семьи или дел, даже если люди на первый взгляд вызывают доверие.ЛьвыСотрудничество и партнерство будет основной темой для Львов в наступающем году: новые компаньоны и друзья станут значимыми персонами в жизни. Чем статуснее,старше, весомее или популярнее партнер, тем дольше и плодотворнее продлятся отношения с ним. Существующий брак или любовную связь можно укрепить, если будете прислушиваться друг к другу и находить компромисс в сложных ситуациях. Залог успеха в личных и деловых отношениях - ответственный подход и обоюдное уважение.ДевыЕсть предпосылки устройства на работу в крупную организацию или повышение по служебной лестнице. Возможно, придется пройти экзамен или аттестационную комиссию. Помимо этого, проверке подвергнут документы, подтверждающие уровень знаний, специализацию и квалификацию. Лицам, занимающимся частной практикой, собственным бизнесом или самозанятым будут поступать крупные заказы. Задача Дев - организовать рабочий процесс так, чтобы обработать все поступающие заявки. Сотрудничество с иностранцами может носить временный характер.Востребованные специальности: врачи, реабилитологи, лаборанты, технологи, инженеры, бухгалтера и финансисты, преподаватели, переводчики, ветеринары, методисты, парикмахеры. Сотрудники сервисных и клининговых служб, менеджеры, специалисты по уходу за животными -без работы не останутся.ВесыБлаговолит Фортуна в занятиях творчеством и искусством, раскрытию потенциала оратора, актера или издания собственной книги. Также возможен запуск обучающего проекта в интернет-пространстве или онлайн-класс для развития детей. Однако, чем бы вы ни занимались, важен ответственный подход к делу. В противном случае за первым успехом последует провал.Одинокие сердца найдут свои вторые половинки - отношения могут завязаться и с представителем иностранной культуры.СкорпионыНаступающий год сулит улучшение жилищных условий, расширение жилой площади или приобретение нескольких объектов недвижимости. Также вероятна закладка фундамента дома или модернизация существующего. Возможно увеличение численности состава семьи за счет рождения ребенка или совместного проживания с родителями 9с родными старшего поколения).СтрельцыНаибольших успехов Стрельцы достигнут в интеллектуальной деятельности, погрузившись в информационный поток: новые технологии, новые знания, всевозможные обучающие программы и переквалификация. Чтобы сохранить голову ясной и не потеряться в инфопространстве, необходимо систематизировать процесс. Астролог рекомендует начинать с того, что необходимо непосредственно в работе, а затем уже изучать материалы на перспективу или ради удовлетворения собственного интереса. Следует не допускать небрежности в делах, в переписке и уметь слышать собеседника.Кто-то попробует силы в качестве преподавателя, онлайн-репетитора, а кто-то откроет онлайн-школу или кабинет по изучению иностранных языков или правильному произношению. Востребованными будут специальности: переводчик, журналист, преподаватель, логопед, воспитатель, тьютер, логист, рекламный агент, маркетолог, СММ-специалист, копирайтер, таргетолог, программист, водитель, гид, продавец, курьер, экспедитор.КозерогиМатериальные средства, заработанные собственным трудом, за счет наследства или от третьих лиц, будут к вам поступать в 2021 году. Главной задачей этих знаков остается грамотно распорядится и не спустить все на получение удовольствий. Стоит придерживаться принципов правильного питания и пищевого поведения.ВодолейДля представителей третьего знака стихии Воздух — Водолей — этот год предоставит возможности и в то же время ограничения. Он будет наполнен как радостными, так и грустными событиями. Начало нового периода благоприятствует работе, любви, протекции в интересующих Водолеев направлениях. За только что открывшимися перспективами последует ряд условий, обязанностей и требований, которые необходимо будет выполнять для сохранения своего статуса и авторитета.Намечаются перемены в доме, домашнем хозяйстве и семейной жизни: обустройство жилища электроникой по типу «умный дом», желание сменить место жительства, переезд или внезапная продажа недвижимости. Возможны конфликты (в том числе и с соседями), развод или жизнь вне семьи.Прибыль можно ожидать от следующей деятельности: фото- и видеосъемки, киноиндустрия, продажи алкоголя, нефти, газа, химической и фармацевтической отраслей, продажи и производства рыбы и морепродуктов. Психологи, психотерапевты, парапсихологи также не останутся без средств к существованию.РыбыПредставители третьего водного знака будут под защитой в течение года. Они сами готовы прийти на помощь всем нуждающимся в поддержке, больным и слабым. Проявляя внимание и заботу о близких и дорогих сердцу людях, Рыбы укрепят существующие отношения. Полезно будет уделить время себе, услышать себя и собственные потребности, начать развивать ранее скрытые способности или более серьезно подойти к раскрытию существующих навыков. Желание побыть наедине с самим собой чередуется с желанием сорваться и уехать куда -то очень далеко, например в поездку, связанную с духовными исканиями. Однако астролог рекомендует воздержаться от всякого рода авантюрных идей и не спешить доверять новым людям в вашем окружении: существует риск попасть под чье-то влияние или зависимость из-за моральных и материальных обязательств.