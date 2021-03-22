Ассистент Быковской ушла с поста директора новой инфекционной больницы в Ростове
Ассистентка экс-министра здравоохранения Ростовской области покинула должность директора строящейся инфекционной больницы. Согласно данным руспрофайл.ру, место Инны Богомоловой 5 марта занял Виталий Барков. В 2013 он являлся проректором по АХР (административно-хозяйственной работе) в РостГМУ, но вскоре покинул должность. Помимо исполняющего обязанности директора нового медучреждения, с 2002 года Барков является учредителем и техническим директором оптовой торговой компании ООО «Бонелис». До 2015 года общество с ограниченной ответственностью было закрытым.
На фото: новый директор строящейся инфекционной больницы Виталий Барков.
Некоторое время ходили слухи о том, что руководителем инфекционной больницы станет сама экс-минздравоохранения Татьяна Быковская. Однако в декабре 2020 года дирекцию возглавила ассистентка кафедры РостГМУ под руководством Быковской - Инна Богомолова. До этого бывший руководитель медучреждения семь лет работала в отделе контроля качества медпомощи и организации платных услуг клиники РостГМУ.
Новую инфекционную больницу начали строить еще в мае 2020 года и планировали закончить до конца года, но позже сроки перенесли на лето 2021 года. В медучреждение уже закупили оборудование и лекарства. В настоящее время идет строительство десяти зданий и сооружений, в числе которых лабораторный и дезинфекционный корпусы, комплекс на 200 коечных мест и здание дезинфекции. Затем больницу расширят, откроют патологоанатомический корпус и детское отделение на 100 коек.