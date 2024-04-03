Фото: Московский театр Олега Табакова

Артист из Ростова Константин Лавроненко был удостоен звания народного артиста РФ. Соответствующий документ подписал президент России 3 апреля.Артист родился в 1961 году в донской столице. Константин окончил факультет Ростовского училища искусств. Кроме того, он учился в школе-студии МХАТ. Артист из Ростова сыграл в таких фильмах, как «Последний богатырь», «Территория», «Землетрясение», и сериале «Екатерина».Константин Лавроненко работает заместителем руководителя творческой мастерской «Информационно-культурного центра "Человек и мир"».