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Артист из Ростова Константин Лавроненко был удостоен звания народного артиста РФ

Артист из Ростова Константин Лавроненко был удостоен звания народного артиста РФ
Артист из Ростова Константин Лавроненко был удостоен звания народного артиста РФ. Соответствующий документ подписал президент России 3 апреля.

Артист родился в 1961 году в донской столице. Константин окончил факультет Ростовского училища искусств. Кроме того, он учился в школе-студии МХАТ. Артист из Ростова сыграл в таких фильмах, как «Последний богатырь», «Территория», «Землетрясение», и сериале «Екатерина».

Константин Лавроненко работает заместителем руководителя творческой мастерской «Информационно-культурного центра "Человек и мир"».
Фото: Московский театр Олега Табакова
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