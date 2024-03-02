Архитектор Даниил Алексеев выдвинул версию, почему обрушился дом на Нариманова в Ростове

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В Ростове в конце января многоквартирный дом на улице Нариманова начал обрушаться. Вечером 26 января в доме № 72/3 рухнула часть стены в первом подъезде. Около сотни жильцов старенького общежития эвакуировали в маневренный фонд на случай, если здание продолжит разрушаться. Уже утром следующего дня опасения подтвердились - первый подъезд дома рухнул. Архитектор, лектор и основатель проекта «Лекстория» Даниил Алексеев выдвинул свою версию, почему дом на Нариманова обрушился и можно ли было его спасти.По словам Даниила Алексеева, большая удача, что жильцы успели эвакуироваться, так как нахождение в доме было крайне опасно. Ведь дом построен таким образом, что при полном обрушении жертв было бы не избежать.- Благодаря конструктивным особенностям некоторых домов даже полное обрушение позволяет сохранить жизнь людям. Эти дома были построены в тридцатые годы по смешанному типу, то есть у них была система из деревянного каркаса и кирпичных несущих стен одновременно. Благодаря обрушению внешних несущих стен в целом конструкция здания осталась бы в порядке и ничего не обрушилось. В доме на Нариманова другая система. Там сама ограждающая фасадная стена является несущей стеной. Соответственно, когда она обрушилась, рухнули и бетонные перекрытия, что могло бы повлечь за собой жертвы, - отметил архитектор.Специалист считает, что одной из причин обрушения многоквартирного дома могли быть климатические и погодные условия. Перепады температур, подтопления и многочисленные осадки — эти факторы, вероятно, приблизили разрушение 60-летнего дома.- У нас в течение зимы до 200-300 раз происходят циклы замораживания и оттаивания. Например, когда ночью у нас опускается температура до -2 градусов, а днем она поднимается до +6, и так может происходить каждый день в течение нескольких месяцев. В сочетании с осадками такие условия очень плохо действуют на любую конструктивную систему. То есть это разрушает любой материал, даже бетон превращается в труху. Особенно когда стены не защищены, например, как в доме на Нариманова, - подчеркнул Даниил Алексеев.По словам эксперта, из-за того, что стены в доме на Нариманова кирпичные и на них отсутствует цементная штукатурка, которая могла бы работать так называемым саркофагом и защищать от осадков и перепада температур, погодные катаклизмы ежегодно приводят здание в негодность. Также и качество самого кирпича сыграло большую роль.- В дореволюционных домах кирпичи очень высокого качества, потому что в Ростове была максимально высокая культура их создания. Однако она была утеряна после Великой Отечественной войны. В советское время этому тоже не придавалось никакого значения, поэтому кирпич делали низкого качества. Тогда интересовало не качество, а количество. Соответственно, кладку этими кирпичами вели не очень качественную, в том числе экономили на цементе. Естественно, такой раствор от циклов замораживания-оттаивания очень быстро пришел в негодность, - сообщил архитектор.На обрушение аварийного здания повлияли и постоянные подтопления. Многоэтажки, которые построены совсем недавно, давят на землю и меняют течение грунтовых вод вокруг себя. По этой причине может происходить подтопления домов, которые были построены в дореволюционную и советскую эпохи.- Строительство современных зданий предполагает серьезную нагрузку на участок земли, где они будут расположены. Например, при строительстве высоток и других зданий делают котлован глубиной 3-4 метра. Затем туда кладут бетонную плиту, устанавливают свайные опоры и уже сверху - многотонные конструкции будущих зданий, - продолжил архитектор. - Из-за давления грунтовыеводы меняют направление течения, вследствие чего происходит подтопление фундамента и его разрушение. Что касается дома на Нариманова, вероятно, он сложен из уже готовых бетонных блоков. Туда просачивается вода, которая размывает швы и сами плиты. Из-за этого в фундаменте появляются трещины, которые в результате и стали причиной обрушения.Однако обрушения можно было избежать, считает архитектор. Для этого нужно было провести вовремя необходимые ремонтные работы.- Дом возможно было бы спасти, если бы его не просто признали аварийным, а соответственно, провели определенные ремонтные работы. То есть обезопасили бы фундамент, кирпичную кладку, сделали бы обследование всей кирпичной кладки. Для этих целей он также должен был вовремя расселен. Однако это должно было быть сделано тогда, когда эксперты установили повышенный износ, обнаружили трещины, изменения в геометрии здания. Если бы все регламенты были соблюдены, всего того, что произошло, удалось бы избежать, - отметил Даниил Алексеев.На сегодняшний день собственники квартир проживают либо в маневренном фонде, либо у своих родных. Вернуться сейчас они уже не могут, так как здание может рухнуть. На данный момент, жители дома ждут очередной встречи с представителями власти, чтобы решить вопрос с получением нового жилья. Ближайшая состоится уже 3 марта.