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Археологи в Азове нашли челюсть рыбы, способной проглотить кота

Археологи в Азове нашли челюсть рыбы, способной проглотить кота
Азовские археологи, исследуя хозяйственную яму, продолжают делать интересные находки. Работы ведутся на улице Энгельса.

Недавно учёные обнаружили в ней захоронение двух людей. До сих пор неизвестно, как скелеты оказались в яме с хозяйственным мусором. Как сообщил заведующий отделом археологии Андрей Масловский, скорее всего, захоронение было тайным.

Чтобы лучше с ним ознакомиться, специалисты сделали прирезку в земле. Останки покрывал слой бытового мусора, среди которого они нашли челюсть домашней свиньи и судака, способного заглотить кота.

Помимо этого обнаружились и несколько лаконичных предметов. Среди них — целый кувшин для воды и донце красивой турецкой чаши.

Самой интересной находкой стал инструмент для мездрения шкур. С помощью связанных между собой костяных пластин древние жители снимали с них подкожный слой животного.
Археологи в Азове нашли челюсть рыбы, способной проглотить кота

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