Археологи в Азове нашли челюсть рыбы, способной проглотить кота



Азовские археологи, исследуя хозяйственную яму, продолжают делать интересные находки. Работы ведутся на улице Энгельса.



Недавно учёные обнаружили в ней захоронение двух людей. До сих пор неизвестно, как скелеты оказались в яме с хозяйственным мусором. Как сообщил заведующий отделом археологии Андрей Масловский, скорее всего, захоронение было тайным.



Чтобы лучше с ним ознакомиться, специалисты сделали прирезку в земле. Останки покрывал слой бытового мусора, среди которого они нашли челюсть домашней свиньи и судака, способного заглотить кота.



Помимо этого обнаружились и несколько лаконичных предметов. Среди них — целый кувшин для воды и донце красивой турецкой чаши.



Самой интересной находкой стал инструмент для мездрения шкур. С помощью связанных между собой костяных пластин древние жители снимали с них подкожный слой животного.

