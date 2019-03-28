Археологи обнаружили в Азове амфору с изображением «узла счастья»



Азовские археологи нашли маленькую амфору с редким аккуратным граффити. В местном музее-заповеднике рассказали, что в основном все средневековые изображения на сосудах были простыми и даже грубыми. Поэтому тщательно выполненное красивое граффити — большая редкость. К сожалению, специалисты нашли пока только часть сосуда, поэтому не смогли увидеть рисунок во всей красоте.



- Здесь изображён так называемый «узел счастья», - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Миниатюрные кувшины мы находим очень редко. В нашем музее представлены в основном 50- и 60-литровые. Ремесленнику нужно было копить несколько недель, чтобы купить такой объём вина. Можно предположить, что их покупали в основном хозяева трактиров.



Очевидно, что для личного потребления можно было приобрести сосуды меньшего размера, но они почему-то не пользовались спросом. Специалисты предполагают, что владелец средневековой усадьбы, располагавшейся на месте нынешнего дома № 79 по улице Московской, предпочитал пить не в корчме, а у себя дома.



Интересно и само граффити на стенке амфоры. «Узел счастья» - это древний символ гармонии и мудрости. Он не имеет ни начала, ни конца и находит отражение в разных религиях.

