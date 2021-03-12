Археологи из Азова рассказали о поливных кувшинах 18-го века

Азовские археологи рассказали о поливных кувшинах 18 века. Находкой специалисты поделились 15 марта.Во времена древности и средневековья технические новинки очень долго приходили в повседневную жизнь обычных людей. Поливная керамика стала обыденностью в Восточной Европе спустя несколько веков. К 18 столетию такие сосуды стали заурядной утварью даже для ногаев, которые сравнительно недавно стали жителями турецкого Азова.- На этой керамике нет никакого орнамента в отличие от продукции 14 века, - объяснил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Зато на внутренней стороне посуды появилась глазурь.По мнению специалиста, это могло способствовать улучшению потребительских свойств керамики.