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Археологи из Азова рассказали о поливных кувшинах 18-го века

Археологи из Азова рассказали о поливных кувшинах 18-го века
Азовские археологи рассказали о поливных кувшинах 18 века. Находкой специалисты поделились 15 марта.

Во времена древности и средневековья технические новинки очень долго приходили в повседневную жизнь обычных людей. Поливная керамика стала обыденностью в Восточной Европе спустя несколько веков. К 18 столетию такие сосуды стали заурядной утварью даже для ногаев, которые сравнительно недавно стали жителями турецкого Азова.

- На этой керамике нет никакого орнамента в отличие от продукции 14 века, - объяснил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Зато на внутренней стороне посуды появилась глазурь.

По мнению специалиста, это могло способствовать улучшению потребительских свойств керамики.

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