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Археологи из Азова рассказали о чашах с рельефным орнаментом, датируемых 14-м веком

Археологи из Азова рассказали о чашах с рельефным орнаментом, датируемых 14-м веком
Азовские археологи рассказали о найденных при раскопках чашах с рельефным орнаментом. Как сообщили специалисты, они были очень популярны в период правления хана Джанибека - во второй половине 14-го века.

Небольшие сложно профилированные чаши, орнаментированные короткими вертикальными вдавлениями, были последним писком моды. В комплексах с монетами 50-60-х годов 14-го века их доля может достигать четверти всех поливных чаш.

- Мода скоротечна, и в случае с сосудами исключения не было, - рассказывает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Подобные вещи перестали поступать в Азак при жизни следующего поколения.

Как и в любом массовом производстве, не обходилось и без брака. В числе находок азовских археологов есть крымская чаша, треснувшая при обжиге. Мастер не стал выбрасывать ее, а привез в Азак и продал.

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