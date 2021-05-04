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Археологи из Азова поделились изделиями из рогов животных 14-го века

Археологи из Азова поделились изделиями из рогов животных 14-го века
Азовские археологи поделились изделиями 14-го века, изготовленными из рогов домашних животных. Специалисты обнаружили находки при раскопках в переулке Социалистическом, 51.

В основном мастер использовал роговые чехлы мелкого рогатого скота. Во многих заготовках ремесленник просверлил отверстия, однако ни одно готовое изделие с ними археологи не нашли.

Помимо рогов домашних животных, мастер обрабатывал и плотный рог оленя. Стоимость такого сырья была больше, но материал использовался практически без остатка.

- Мы почти не находим промежуточных продуктов обработки оленьего рога, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Среди этих изделий - практически готовая игла для плетения сетей и игральные кости.

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