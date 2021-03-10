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Археологи из Азова обнаружили браслет с изображением львиной головы

Археологи из Азова обнаружили браслет с изображением львиной головы
Азовские археологи поделились интересной находкой. О браслете с изображением головы льва, найденном при раскопках на Петровском бульваре, специалисты рассказали 11 марта.

На территории золотоордынского Азака нашли всего несколько подобных украшений. Однако в 14-м веке их было изготовлено порядка нескольких сотен.

- Это пластинчатый браслет, концы которого оформлены в виде голов льва, - поделился заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Обычно такие вещи коррозированы, но, судя по состоянию и весу украшения, мастер не пожалел металла.

При этом специалист отметил, что изображение головы льва сохранилось плохо.

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