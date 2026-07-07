Апелляционный суд подтвердил штраф для «Ростовского порта» за причалы Росморпорта

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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области о наложении штрафа в размере 25 тысяч рублей на АО «Ростовский порт». Поводом для судебных разбирательств послужило незаконное использование портом причалов, принадлежащих ФГУП «Росморпорт».Апелляционная жалоба «Ростовского порта» на апрельское решение суда в 25 тысяч рублей не нашла поддержки. Компания пыталась оспорить решение, аргументируя, что их деятельность связана с оказанием услуг по швартовке и стоянке судов, а не с арендой. Кроме того, представители порта ссылались на свое исключение из реестра операторов морских терминалов.Однако апелляционный суд счел эти доводы необоснованными. Судьи подчеркнули, что фактическая перевалка грузов напрямую свидетельствует об использовании причальных сооружений. Исключение статуса оператора морского терминала не освобождает от ответственности за ранее совершенные правонарушения. Более того, правила эксплуатации морских терминалов обязывают операторов обеспечивать подготовку причалов к приему судов, включая перемещение портовых кранов.Конфликт между двумя ведомствами имеет давнюю историю. В 2005 году «Ростовский порт» арендовал у Росморпорта ряд причалов, расположенных в разных районах порта. Однако в марте 2024 года договор аренды был прекращен по инициативе Росморпорта, который уведомил партнера о демонтаже и вывозе своего имущества.Несмотря на расторжение договора, «Ростовский порт» продолжил использовать арендованные причалы для экономической деятельности, занимаясь перевалкой судов без соответствующей оплаты. Это привело к серии судебных исков со стороны Росморпорта. Так, в марте 2026 года суд обязал «Ростовский порт» выплатить более 27,6 миллиона рублей за период неоплаты аренды, а в сентябре 2025 года Росморпорт требовал еще 11,3 миллиона рублей.