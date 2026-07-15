Апелляция оставила в силе приговор экс-председателю районного суда Ростова по делу о взятке

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Третий апелляционный суд общей юрисдикции не изменил приговор Елене Коблевой, бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону, обвиненной во взяточничестве. Ей предстоит отбыть 10 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.Елена Коблева возглавляла Советский районный суд с 2020 года по осень 2023 года. Обвинения в адрес судьи были выдвинуты после обысков, проведенных в ее кабинете и кабинетах коллег.Согласно версии следствия, Коблева через посредника получила 500 тысяч рублей за отмену судебного решения о конфискации двух лодок и невода. В этом деле также фигурируют Владимир Боженко и Николай Студеникин. Боженко, по данным следствия, передал Коблевой 500 тысяч рублей через Студеникина за отмену решения о конфискации у него орудий незаконного лова. Изначально Студеникин передал судье собственные средства, которые впоследствии были возмещены ему Боженко.В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил Коблеву к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил штраф 15 миллионов рублей и конфисковал имущество на полмиллиона рублей.Владимир Боженко и Николай Студеникин также пытались оспорить свои приговоры, но апелляционная инстанция оставила решения в силе для всех троих.Стоит отметить, что против Елены Коблевой возбуждено еще одно уголовное дело, связанное со взяточничеством, вынесением неправосудных решений и воспрепятствованием правосудию. По данным следствия, в этом деле фигурирует 13 эпизодов.