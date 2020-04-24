Ансамбль Южного военного округа провёл дворовой концерт для жителей Ростова

Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа организовала концерт для жителей одного из дворов Ростова. Музыканты исполнили песни военных лет.Во время исполнения песни «От героев былых времен» ростовчане показали в своих окнах портреты участников Великой Отечественной войны, которые они приготовили для участия в шествии «Бессмертного полка».Военные артисты планируют проводить подобные концерты во дворах донской столицы регулярно. Мероприятия, в том числе, будут обращены к главным героям предстоящего праздника – ветеранам Великой Отечественной войны.