Ансамбль Южного военного округа провёл дворовой концерт для жителей Ростова
Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа организовала концерт для жителей одного из дворов Ростова. Музыканты исполнили песни военных лет.
Во время исполнения песни «От героев былых времен» ростовчане показали в своих окнах портреты участников Великой Отечественной войны, которые они приготовили для участия в шествии «Бессмертного полка».
- Обязательно в этом году ещё будут настоящие большие концерты, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот великий праздник – День Победы, – обратился к жильцам начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.
Военные артисты планируют проводить подобные концерты во дворах донской столицы регулярно. Мероприятия, в том числе, будут обращены к главным героям предстоящего праздника – ветеранам Великой Отечественной войны.