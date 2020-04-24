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Ансамбль Южного военного округа провёл дворовой концерт для жителей Ростова

Ансамбль Южного военного округа провёл дворовой концерт для жителей Ростова
Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа организовала концерт для жителей одного из дворов Ростова. Музыканты исполнили песни военных лет.

Во время исполнения песни «От героев былых времен» ростовчане показали в своих окнах портреты участников Великой Отечественной войны, которые они приготовили для участия в шествии «Бессмертного полка».
- Обязательно в этом году ещё будут настоящие большие концерты, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот великий праздник – День Победы, – обратился к жильцам начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.

Военные артисты планируют проводить подобные концерты во дворах донской столицы регулярно. Мероприятия, в том числе, будут обращены к главным героям предстоящего праздника – ветеранам Великой Отечественной войны.

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