Андрей Кураев рассказал, что к приезду патриарха Кирилла с ростовских приходов собирают 11 млн рублей



Богослов Андрей Кураев рассказал, что на приезд патриарха Кирилла в Ростов потратят 11 млн рублей. Святейший посетит освящение кафедрального собора, которое запланировано на октябрь.



Митрополит Меркурий сразу заверил духовенство, что денег понадобится немного, так как расходы взяла на себя администрация Ростова. Но есть один нюанс: патриарха сопровождает свита - порядка 60 человек. Вот на них и нужно «немного потратиться». Посчитали, что понадобится 11 миллионов рублей. Средства должны предоставить ростовские приходы. Каждому предъявили определённую сумму, равную двум епархиальным взносам. Некоторые приходы должны отдать от 300 до 500 тысяч рублей.



Также Кураев написал, что приезд Кирилла в Самару обойдётся почти в такую же сумму — 10 миллионов рублей.