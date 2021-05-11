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Анастасия Костенко порадовала поклонников новым фото с дочкой

Анастасия Костенко порадовала поклонников новым фото с дочкой

Ростовчанка Анастасия Костенко порадовала поклонников новым фото с дочкой. Публикацией с Миланой известная модель поделилась в соцсети Инстаграм.

В кадре молодая мама и малышка сидят за столом с кучей книг. В подписи к фотографии девушка пишет, что занимается с ребенок английских языком для полноценного развития. Пособия для обучения Анастасия привыкла в интернет-магазинах, поэтому с радостью делится опытом с подписчиками.

Публикация мгновенно набрала тысячи лайков, а комментаторы отметили внешность ребенка.

-Очень милая девочка растет, вся в маму,- пишут поклонники в соцсети.

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