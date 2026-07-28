Анастасия Костенко ответила на двухлетний хейт из-за своего откровенного наряда

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Анастасия Костенко ответила на двухлетний хейт из-за своего наряда на праздновании 30-летия. Об этом многодетная мама сообщила в социальных сетях.В 2024 году Анастасия устроила праздник в честь дня рождения. Однако в комментариях подписчики не оценили её образ и назвали его слишком откровенным.Через два года жена Дмитрия Тарасова поделилась своими мыслями по поводу выбора наряда. По её словам, в тот день она кормила младшего ребёнка грудью, поэтому платье было скроено так, чтобы она могла в любой момент покормить малыша.«Я тогда боролась за грудное вскармливание и была в полном доступе для младшенького круглосуточно. И знаете, что обидно? Что легче осудить, чем понять», — написала Анастасия.Однако реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторые посчитали такой наряд неподходящим для кормящей мамы, особенно для мероприятия. Другие отметили, что в подобной ситуации можно было выбрать более скромный образ.