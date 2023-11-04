Алексей Логвиненко: В Ростове открылся спортивный стадион «Звездный»

Фото: администрация Ростова.

В Ростове открыли спортивный стадион «Звездный». Торжественное мероприятие состоялось в День народного единства, 4 ноября. На церемонии открытия присутствовал глава городской администрации Алексей Логвиненко.Объект включает в себя беговые дорожки, футбольное поле и секторы для прыжков. На новом стадионе смогут заниматься не только воспитанники спортшкол, но и все желающие.- Опробовали стадион 8 команд наших общеобразовательных учреждений (школы №№ 18, 22, 82, 100, 105, 111, гимназия № 76, лицей № 14). В турнире участвовали представители разных национальностей, - рассказал Алексей Логвиненко. - Они доказали, что мероприятие может быть не просто спортивным праздником, а ярким примером единства и сплочения.Спортивная инфраструктура в донской столице стремительно развивается. Недавно в городе появился новый футбольный стадион «Новое поколение» на улице Зеленой. В микрорайоне Суворовском завершается строительство спортивного комплекса. А в Пролетарском районе готовят проект уникального водного комплекса. Там будут развивать сразу три олимпийских вида спорта: плавание, синхронное плавание и прыжки в воду.