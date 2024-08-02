Алексей Логвиненко: В Ростове коммунальщики активно готовятся ко Дню города

Фото: администрация Ростова.

Близится важный день в жизни ростовчан — 275-летие со дня основания города. В 1749 году императрица Елизавета Петровна издала указ от 15 декабря (по старому календарю) о создании Темерницкой таможни — первого постоянного поселения на территории будущего Ростова. Позже, в 1918 году, в России перешли с юлианского на григорианский календарь, поэтому даты сместились. День основания донской столицы празднуют 15 сентября.Накануне дня рождения города готовят декорации, украшения, придумывают программу развлекательных мероприятий. А коммунальные службы активно работают, чтобы привести Ростов в идеальный вид.— Проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Без внимания не остается и цветочное оформление города. Полив, прополка, очистка от отцветших растений — все это проводится на регулярной основе, — рассказал подробности глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Отдельно разобрали актуальный вопрос ликвидации свалочных очагов. По данным на начало августа, уничтожено уже около 300 тысяч кубометров отходов.— Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок, — добавил глава администрации города. — Хочу отметить, что чистота и порядок в нашем городе зависят от каждого из нас, поэтому призываю все городское сообщество объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты.