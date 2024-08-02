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Алексей Логвиненко: В Ростове коммунальщики активно готовятся ко Дню города

Алексей Логвиненко: В Ростове коммунальщики активно готовятся ко Дню города
Близится важный день в жизни ростовчан — 275-летие со дня основания города. В 1749 году императрица Елизавета Петровна издала указ от 15 декабря (по старому календарю) о создании Темерницкой таможни — первого постоянного поселения на территории будущего Ростова. Позже, в 1918 году, в России перешли с юлианского на григорианский календарь, поэтому даты сместились. День основания донской столицы празднуют 15 сентября.

Накануне дня рождения города готовят декорации, украшения, придумывают программу развлекательных мероприятий. А коммунальные службы активно работают, чтобы привести Ростов в идеальный вид.

— Проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Без внимания не остается и цветочное оформление города. Полив, прополка, очистка от отцветших растений — все это проводится на регулярной основе, — рассказал подробности глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Отдельно разобрали актуальный вопрос ликвидации свалочных очагов. По данным на начало августа, уничтожено уже около 300 тысяч кубометров отходов.

— Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок, — добавил глава администрации города. — Хочу отметить, что чистота и порядок в нашем городе зависят от каждого из нас, поэтому призываю все городское сообщество объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты.
Фото: администрация Ростова.
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