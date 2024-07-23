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Алексей Логвиненко: Сезонная подработка среди школьников набирает популярность

Алексей Логвиненко: Сезонная подработка среди школьников набирает популярность
Летняя пора — время отдыха у обучающихся и преподавателей. Однако некоторые ученики предпочитают провести это время с пользой и выгодой. Пока школы Ростова активно готовятся к новому учебному году, подростки пробуют себя в разных профессиях и сферах деятельности. Ежегодно тысячи ребят устраиваются на временную работу.

Кто-то хочет увеличить свои карманные расходы или накопить на крупную покупку, другие — получить опыт взрослой жизни. Так или иначе желание устроиться на работу дает понять, что дети готовы развивать в себе самостоятельность, ответственность и трудолюбие. Эти качества говорят об их взрослении и социализации в обществе.

— Летняя подработка дает подросткам множество преимуществ: от формирования финансовой ответственности до развития важных жизненных навыков, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На предприятиях Ростова-на-Дону сложилась хорошая традиция брать на работу школьников старше 14 лет в период летних каникул. Для этого работодатели создают дополнительные временные места.

Только за полтора месяца летних каникул на временную работу устроились порядка трех тысяч юношей и девушек. Ребята не только провели с пользой время, но еще и заработали. Кроме того, подрастающее поколение уже приобрело первые навыки производственной деятельности.

— Сезонная подработка позволяет ребятам окунуться во взрослую жизнь, познакомиться со спецификой предприятия и даже определиться с выбором будущей профессии, — добавил глава городской администрации.

Все работодатели обеспечивают не только безопасность детей на производстве, но и соблюдают нормы Трудового кодекса РФ.
Фото: администрация Ростова.
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