Алексей Логвиненко: Сезонная подработка среди школьников набирает популярность

Фото: администрация Ростова.

Летняя пора — время отдыха у обучающихся и преподавателей. Однако некоторые ученики предпочитают провести это время с пользой и выгодой. Пока школы Ростова активно готовятся к новому учебному году, подростки пробуют себя в разных профессиях и сферах деятельности. Ежегодно тысячи ребят устраиваются на временную работу.Кто-то хочет увеличить свои карманные расходы или накопить на крупную покупку, другие — получить опыт взрослой жизни. Так или иначе желание устроиться на работу дает понять, что дети готовы развивать в себе самостоятельность, ответственность и трудолюбие. Эти качества говорят об их взрослении и социализации в обществе.— Летняя подработка дает подросткам множество преимуществ: от формирования финансовой ответственности до развития важных жизненных навыков, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.На предприятиях Ростова-на-Дону сложилась хорошая традиция брать на работу школьников старше 14 лет в период летних каникул. Для этого работодатели создают дополнительные временные места.Только за полтора месяца летних каникул на временную работу устроились порядка трех тысяч юношей и девушек. Ребята не только провели с пользой время, но еще и заработали. Кроме того, подрастающее поколение уже приобрело первые навыки производственной деятельности.— Сезонная подработка позволяет ребятам окунуться во взрослую жизнь, познакомиться со спецификой предприятия и даже определиться с выбором будущей профессии, — добавил глава городской администрации.Все работодатели обеспечивают не только безопасность детей на производстве, но и соблюдают нормы Трудового кодекса РФ.