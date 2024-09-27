Алексей Логвиненко: С 28 сентября «Западную резиденцию» и школу №72 свяжет прямой автобус

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Очередной прием граждан провел глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Неудовлетворительное состояние спортивной школы №4 по пр. Чехова стало одной из тем. Здесь занимаются шахматами почти 300 ребят от 6 до 18 лет. Учреждение находится в здании объекта культурного наследия регионального значения и нуждается в ремонте.Алексей Логвиненко сообщил, что проектно-сметная документация на проведение работ прошла госэкспертизу. В августе из городского бюджета выделено 60 млн руб. К концу 2025 года школу планируют отремонтировать.- На время ремонта дети будут заниматься шахматами в других образовательных учреждениях. Рассчитываю, что после сдачи объекта город получит не просто обновленное здание спортшколы, а полноценный Дом шахмат, где мы сможем проводить соревнования более высокого уровня, - поделился глава.Жители девятиэтажки по пр. Стачки, 205 рассказали, что в их доме разрушается фундамент. Здание имеет крен. В 2022 году дом был признан ограниченно-работоспособным. Необходимо выполнить усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.Алексей Валентинович сообщил, что работы будет проводить НКО «Фонд капитального ремонта». Ремонт обойдется в 163, 5 млн руб. 108,6 млн руб. – это средства областного бюджета, 54,9 млн – из бюджета города. Работы начнутся в ноябре и должны быть выполнены в декабре 2026 года.Жители дома №28 по ул. Литвинова попросили обновить контейнерную площадку, которой также пользуются собственники ИЖС по ул. 1-я Володарского, 2-я Володарского и ул. Горбачева.Алексей Валентинович рассказал, что число мусорных жбанов будет увеличено с 5 до 7, появится двойной отсек для складирования крупногабаритных отходов. Работы будут выполнены до конца октября.Запуск прямого автобусного сообщения между ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой № 72 стало еще одной темой встречи с главой.- В этом году мой ребенок пошел в 1 класс и сложно добираться до школы. Хотелось бы решить этот вопрос, - обратилась мама школьника.Ранее на сервисе «Активный ростовчанин» горожанам было предложено решение изменить схему движения автобуса № 16а и направить его по улицам Жданова и Ткачева для организации подвоза детей к школе. Уже с 28 сентября автобус №16а пойдет по новой схеме. Глава добавил, что если этого решения будет недостаточно, власти рассмотрят возможность предоставить отдельный школьный автобус.