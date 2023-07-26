Алексей Логвиненко: Ростов расширяет международные межмуниципальные связи

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова посетил деловую сессию Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. Основной темой встречи стали международное межрегиональное сотрудничество и экономика возможностей. Участники обсудили взаимодействие городов и развитие диалога между столицами различных государств.Цель мероприятия - обменяться знаниями и опытом в области создания «умных» городов, урбанистики, модернизации транспортной инфраструктуры, развития туризма для повышения темпов экономического роста и стабильности, а также улучшения качества жизни городов и мегаполисов.В ходе встречи выступили иностранные эксперты из стран африканского континента, а главы городов России рассказали о потенциале развития с ними.В числе 16 городов-побратимов донской столицы есть и представители африканских стран. Сейчас активно развивается сотрудничество с городом Виктория (прим. - столица Республики Сейшельских островов).- Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры. И, следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи, в том числе и со странами Африки, - отметил Алексей Логвиненко. - Так, в октябре прошлого года принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве со столицей Республики Замбия – городом Лусакой. Уверен, что в самое ближайшее время соглашение будет подписано.