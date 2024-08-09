Алексей Логвиненко поздравил строителей Ростова с профессиональным праздником

Фото: администрация Ростова

В донской столице накануне Дня строителя прошла торжественная церемония. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко вместе с председателем городской думы - главой города Зинаидой Неярохиной поздравил строителей с грядущим профессиональным праздником. Особо отличившимся представителям отрасли Алексей Валентинович 9 августа вручил заслуженные награды.- В этом году донской столице исполняется 275 лет. И благодаря ростовским строителям мы можем видеть ее историю, соприкасаться с прошлым и вдохновляться на новые свершения! Вашими руками строится Новый Ростов. Вы делаете то, о чем многие поколения ростовчан не могли и мечтать: строите комфортные современные дома, парки и пространства для отдыха, многофункциональные школы и детские сады, спортивные комплексы и медицинские центры. От имени всех ростовчан благодарю вас за колоссальный труд и верность профессии. Не останавливайтесь на достигнутом, ищите лучшее, внедряйте это в современную жизнь и, конечно же, стройте, чтобы наш город становился еще комфортнее и красивее! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! – сказал в своей приветственной речи глава администрации города.Ростов-на-Дону стабильно входит в пятерку лидеров среди городов-миллионников России, где ежегодно возводится более миллиона квадратных метров жилья. В городе появляются новые современные микрорайоны. Масштабные проекты реализуются на территории старого аэропорта и левобережной части Ростова. Там ведется строительство не только многоквартирных домов, но также инфраструктуры для ведения бизнеса, образования, спорта, отдыха и культурного досуга.Впервые за историю современного Ростова введено в строй сразу четыре новых школы в микрорайонах ЮФУ, Левенцовском и Платовском. Открыты четыре новых детских сада в жилых районах «Левенцовском», «Платовском», «Вересаево» и в 10-м ЗЖМ.В юбилейный для города год уже введен в эксплуатацию детский сад в жилом районе «Левобережье» и будут сданы еще два новых школьных комплекса в микрорайонах Темерник и Суворовском.