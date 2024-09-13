Алексей Логвиненко подписал постановление о присоединении парка культуры и отдыха им. Октября к зоопарку

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление о присоединении парка культуры и отдыха им. Октября к Ростовскому зоопарку.По словам Алексея Валентиновича, благодаря этой коллаборации жители города получат единую территорию для семейного отдыха и досуга.- Мы благоустроим прибрежную зону вдоль берега реки Темерник, которая объединит экологический парк «Первая Миля» и парк им. Октября. Новое пространство будет зонированным, но выдержанным в едином стиле, - поделился планами глава администрации донской столицы.Сама концепция парка им. Октября тоже претерпит изменения. Парк станет территорией активных развлечений и научно-просветительских мероприятий с устройством ряда экспозиций, информирующих о животном и растительном мире Ростовской области. Здесь появятся игровые сети, тематический веревочный парк и скалодромный комплекс, предусмотренные для всех возрастных групп. На въезде будет организована новая парковочная зона для автомобилей посетителей парка. Несмотря на эти нововведения, вход на территорию парка останется бесплатным.В 2027 году зоопарк Ростова-на-Дону отметит свой 100-летний юбилей. Решение об объединении зоопарка с парком им. Октября позволит расширить возможности и перспективы развития любимого места отдыха жителей донской столицы, станет точкой притяжения туристов, а также позволит претендовать на звание крупнейшего зоопарка в России.