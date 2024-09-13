Алексей Логвиненко подписал постановление о присоединении парка культуры и отдыха им. Октября к зоопарку
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление о присоединении парка культуры и отдыха им. Октября к Ростовскому зоопарку.
По словам Алексея Валентиновича, благодаря этой коллаборации жители города получат единую территорию для семейного отдыха и досуга.
- Мы благоустроим прибрежную зону вдоль берега реки Темерник, которая объединит экологический парк «Первая Миля» и парк им. Октября. Новое пространство будет зонированным, но выдержанным в едином стиле, - поделился планами глава администрации донской столицы.
Сама концепция парка им. Октября тоже претерпит изменения. Парк станет территорией активных развлечений и научно-просветительских мероприятий с устройством ряда экспозиций, информирующих о животном и растительном мире Ростовской области. Здесь появятся игровые сети, тематический веревочный парк и скалодромный комплекс, предусмотренные для всех возрастных групп. На въезде будет организована новая парковочная зона для автомобилей посетителей парка. Несмотря на эти нововведения, вход на территорию парка останется бесплатным.
В 2027 году зоопарк Ростова-на-Дону отметит свой 100-летний юбилей. Решение об объединении зоопарка с парком им. Октября позволит расширить возможности и перспективы развития любимого места отдыха жителей донской столицы, станет точкой притяжения туристов, а также позволит претендовать на звание крупнейшего зоопарка в России.