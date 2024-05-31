Алексей Логвиненко открыл форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным» в Ростове

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова 31 мая открыл форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным». Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.— Создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности администрации города, — отметил Алексей Логвиненко. — Сегодня четвертая часть от общего портфеля инвестиций — это малый бизнес. За прошлый год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций достиг 182 миллиардов рублей. Темп роста составил 116% к аналогичному периоду 2022 года.Порядка двухсот донских предпринимателей из разных сфер собрались на площадке в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов». В ходе форума бизнесмены смогут узнать много полезной информации, которая поможет развивать их дело. Спикерами выступают успешные эксперты-практики в области искусственного интеллекта, нейросетей и интернет-продвижения.— Искусственный интеллект может применяться на всех этапах, от листовки до упаковки. Он все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной, — рассказывает один из спикеров, Александра Веретено. — Его можно использовать как для написания текстов, создания картинок, видеоклипов, так и, к примеру, для анализа таблиц данных. Некоторые российские вузы уже вводят ИИ в учебный процесс.Предпринимателям, добившимся наиболее высоких результатов, вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации города.— Хочу подчеркнуть, что в непростых экономических условиях ростовские предприятия смогли не только удержать, но и укрепить свои позиции, тем самым сохранив положительную динамику роста инвестиций в развитие донской столицы, — обратился к присутствующим Алексей Логвиненко. — Желаю надежных деловых партнеров, благополучия, стабильности и процветания в бизнесе!