Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко открыл форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным» в Ростове

Алексей Логвиненко открыл форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным» в Ростове
Глава администрации Ростова 31 мая открыл форум «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным». Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

— Создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности администрации города, — отметил Алексей Логвиненко. — Сегодня четвертая часть от общего портфеля инвестиций — это малый бизнес. За прошлый год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций достиг 182 миллиардов рублей. Темп роста составил 116% к аналогичному периоду 2022 года.

Порядка двухсот донских предпринимателей из разных сфер собрались на площадке в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов». В ходе форума бизнесмены смогут узнать много полезной информации, которая поможет развивать их дело. Спикерами выступают успешные эксперты-практики в области искусственного интеллекта, нейросетей и интернет-продвижения.

— Искусственный интеллект может применяться на всех этапах, от листовки до упаковки. Он все сильнее интегрируется в нашу жизнь и делает нашу экономику более конкурентоспособной, — рассказывает один из спикеров, Александра Веретено. — Его можно использовать как для написания текстов, создания картинок, видеоклипов, так и, к примеру, для анализа таблиц данных. Некоторые российские вузы уже вводят ИИ в учебный процесс.

Предпринимателям, добившимся наиболее высоких результатов, вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации города.

— Хочу подчеркнуть, что в непростых экономических условиях ростовские предприятия смогли не только удержать, но и укрепить свои позиции, тем самым сохранив положительную динамику роста инвестиций в развитие донской столицы, — обратился к присутствующим Алексей Логвиненко. — Желаю надежных деловых партнеров, благополучия, стабильности и процветания в бизнесе!
Фото: администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.