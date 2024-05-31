Алексей Логвиненко наградил лидеров военно-патриотической работы

Фото: администрация Ростова.

В донской столице подвели итоги патриотического проекта «Юнармейский марш» в рамках торжественной церемонии награждения «Золотая звезда». В 2024 году торжественная церемония награждения победителей проводится уже в пятый раз.В рамках торжественной церемонии награждения «Золотая звезда» лидерам патриотического движения и победителям проекта «Юнармейский марш» заслуженные награды вручили юнармейцам, маленьким патриотам и их наставникам.Так, в номинации «Юнармейский отряд года» среди образовательных учреждений победителем стал отряд «Росичъ» школы № 16, а среди учреждений дополнительного образования – военно-патриотический клуб «Вымпел» ростовского Дворца творчества детей и молодежи.Лидерами проекта «Школа маленьких патриотов» признаны отряды дошкольные учреждения №№ 251 и 310.Абсолютными победителями 2024 года по патриотическому воспитанию стали Октябрьский район и школа №16 Первомайского района.Глава администрации города Алексей Логвиненко поздравил победителей проекта и их наставников.- Каждый из награжденных достиг значительных успехов в патриотической работе, проявил свои лучшие качества – упорство, силу воли, целеустремленность. Благодарю за преданность и любовь к Родине, неравнодушие и искренне желание делать наш город, регион и страну лучше, - поделился Алексей Логвиненко.Глава администрации Ростова-на-Дону пожелал ребятам и их наставникам успехов, удачи и достижения всех поставленных задач.Стоит отметить, что военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание.