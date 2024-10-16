Алексей Логвиненко: Более 160 детей-сирот в этом году обеспечены жильем

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В Ростове-на-Дону выстроена налаженная система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.Одной из приоритетных мер поддержки является предоставление ребенку-сироте собственного жилья по достижении совершеннолетия. В прошлом году были обеспечены жилыми помещениями 150 детей-сирот, которым исполнилось 18 лет. В этом году жилье получил 161 человек.Вместе с этим оказывается и всевозможная социальная и психологическая поддержка детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.- Еще одной мерой поддержки является оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи, чтобы помочь детям-сиротам при адаптации в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в этом году созданы Координационные советы по постинтернатному сопровождению, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Кроме того, большая работа проводится по подготовке граждан, которые хотят взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляют Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В этом году проходят обучение более 200 человек.Также в донской столице на постоянной основе проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей. В этом году прошло более двух тысяч таких проверок.