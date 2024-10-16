Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко: Более 160 детей-сирот в этом году обеспечены жильем

Алексей Логвиненко: Более 160 детей-сирот в этом году обеспечены жильем
В Ростове-на-Дону выстроена налаженная система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Одной из приоритетных мер поддержки является предоставление ребенку-сироте собственного жилья по достижении совершеннолетия. В прошлом году были обеспечены жилыми помещениями 150 детей-сирот, которым исполнилось 18 лет. В этом году жилье получил 161 человек.

Вместе с этим оказывается и всевозможная социальная и психологическая поддержка детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

- Еще одной мерой поддержки является оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи, чтобы помочь детям-сиротам при адаптации в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в этом году созданы Координационные советы по постинтернатному сопровождению, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Кроме того, большая работа проводится по подготовке граждан, которые хотят взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляют Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В этом году проходят обучение более 200 человек.

Также в донской столице на постоянной основе проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей. В этом году прошло более двух тысяч таких проверок.
Фото: Скрин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.