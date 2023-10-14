Алексей Логвиненко: Более 10 тысяч юных футболистов участвовали в Первенстве Ростова среди детско-юношеских команд

Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

В Ростове вручили награды призерам городского Первенства по футболу сезона 2023 года среди детско-юношеских команд. Торжественное мероприятие состоялось 14 октября на стадионе «Арсенал». Помимо кубков и медалей, детям вручили подарочный спортинвентарь.В городском турнире участвовали более 500 команд. Общее количество игроков насчитывало порядка 10 тысяч юных футболистов.- В рамках Первенства состоялось более 5 тысяч игр! И это настоящий рекорд, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Пусть сегодняшние награды станут началом большого пути к футбольному Олимпу.Алексей Логвиненко отметил, что донская столица лидирует по количеству участников спортивных мероприятий на юге страны, а по России занимает третьем место - после Москвы и Санкт-Петербурга. По словам главы администрации, к такому результату удалось прийти, благодаря правильному подходу и большой работе.- Мы вкладываем немалые силы и средства в развитие спортивной инфраструктуры, - отметил Алексей Логвиненко.После капитального ремонта на Гребном канале «Дон» в 2022 году открылось большое футбольное поле. А стадион «Арсенал» по улице 2-й Краснодарской реконструировали.В городе продолжают развивать спортивную инфраструктуру. Вскоре откроют один из самых долгожданных для ростовчан объектов - спорткомплекс «Звездный» в Ворошиловском районе.