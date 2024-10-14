Алексей Логвиненко: Благоустройство сквера «Пионерский» на Профсоюзной завершили раньше намеченного срока

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной раньше запланированного срока завершили работы по благоустройству сквера «Пионерского». Согласно контракту подрядная организация должна была сдать объект не позднее 15 октября, однако опередила график. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Благоустройство сквера «Пионерского» стало возможным благодаря онлайн-голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году парковая зона набрала максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования и одержала победу в областном конкурсе по выбору приоритетных для благоустройства территорий.Деньги на работы были выделены из федерального, регионального, городского бюджетов. Стоимость проекта составила 42 миллиона рублей. В рамках благоустройства в сквере уложили тротуарную плитку, обустроили современную детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, установили урны для мусора, скамейки, смонтировали наружное освещение, провели комплексное озеленение: высадили деревья, кустарники, цветы-многолетники, посеяли газон.- Теперь в Ростове появилось еще одно комфортное место для отдыха и пеших прогулок. Надеюсь, обновленное общественное пространство придется по душе жителям всех возрастов, и они с удовольствием будут проводить в этой зеленой зоне свободное время, - отметил Алексей Логвиненко.