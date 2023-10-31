Александр Косачев: Ростовская область стала лидером по цифровизации в сфере госуправления

Фото: ЗС РО.

В донском парламенте в рамках круглого стола обсудили цифровизацию сферы государственного управления. Мероприятие состоялось 30 октября при участии зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по законодательству Александра Косачева, председателя комитета ЗС РО по местному самоуправлению Владимира Влазнева, представителей регионального правительства, МФЦ Ростовской области, а также территориальных органов федеральной власти, осуществляющих деятельность в донском регионе.Ростовская область входит в число первых по цифровизации в сфере органов государственной власти и местного самоуправления.– Внедрение цифровых технологий и платформенных решений повысило качество жизни граждан, упростило получение ими различных услуг, обеспечило удобный формат взаимодействия с государством, а также оптимизацию процессов внутри самих органов власти, – отметил Александр Косачев.Председатель комитета по законодательству ЗС РО добавил, что еще с 2014 года в донском регионе документооборот проводят в электронном виде. Такой формат гораздо проще и удобнее в использовании. Кроме того, органы власти, муниципалитеты, в том числе сельские поселения, пользуются межведомственной системой электронного документооборота «Дело». Она работает на российской платформе. При ее использовании граждане могут гораздо проще и быстрее решать волнующие их вопросы, связанные с документами.Ростовская область – первый субъект в ЮФО, который подключился к федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия. По словам Александра Косачева, с использованием электронной платформы можно вести переписку с федеральными органами власти в онлайн-формате.Разобраться с цифровизацей населению поможет проект «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». В его рамках гражданам предоставят бесплатную юридическую помощь от специалистов и обеспечат правовое информирование. Всего за пять лет онлайн-консультации прошли более 6 тысяч человек. После появления проекта область вошла в десятку пилотных территорий, для которых открыт доступ к новому информационному ресурсу ВПРАВЕ.РФ.Проект появился благодаря инициативе и поддержке сенатора от ЗС РО, первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой.Директор регионального МФЦ Юрий Тищенко добавил, что трендом в развитии системы МФЦ является система электронных услуг (портал Госуслуги). Это базовая платформа сотрудничества электронных сервисов.- МФЦ активно использует свою инфраструктуру для того, чтобы познакомить людей с этим порталом. Например, в 2023 году у нас создаются новые сектора пользовательского сопровождения. Их цель – объяснить людям, как получить электронные услуги, - отметил Юрий Тищенко.Кроме того, в МФЦ появились опытные специалисты. Граждане могут обратиться к ним за помощью, не используя портал Госуслуги. Сотрудники проведут консультацию и предоставят данные с электронной платформы. Нужные документы для обратившихся в МФЦ распечатают.– Вместе с Правительством Ростовской области мы планируем развивать «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» с участием новых регионов России. Мы собираемся проработать механизм расширения этого проекта. Уверен, что уже в ближайшем будущем найдем способы сделать его доступным для жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, – заявил Александр Косачев.В завершение круглого стола планируют составить список рекомендаций по развитию цифровизации. Их направят заинтересованным сторонам.