Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали новое медоборудование окружному военному госпиталю в Ростове

Фото: ЗС по РО.

Спикер донского парламента Александр Ищенко и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании РО Владимир Ревенко посетили южный военный госпиталь. Депутаты передали лечебнице новое медоборудование, а также пообщались с персоналом и пациентами.- Сегодня на лечении находятся военнослужащие, большинство из которых, как говорят медики, поступили по «актуальной патологии». Здесь современное и наилучшее медицинское оборудование, но самое главное, отличная квалификация военных медиков. Врачи, медсестры, санитары, волонтеры здесь делают всё, чтобы вернуть ребят к полноценной жизни, - рассказал председатель Заксобрания Ростовской области.Парламентарии передали на нужды госпиталя мощный паровой стерилизатор, который используют в операционных. На встрече выяснилось, что медучреждение нуждается и в другом оборудовании. Например, с наступлением лета появилась острая необходимость в кондиционерах. Парламентарии решили оборудовать палаты и рекреации новыми сплит-системами. Кроме того, в приемном отделении для удобства заболевших военнослужащих заменят мебель.В завершение встречи депутаты Заксобрания Ростовской области пожелали пациентам госпиталя скорейшего выздоровления.Отметим, что с конца марта участники спецоперации на Украине признаны ветеранами боевых действий. Это стало возможным благодаря инициативе партии «Единая Россия». Защита от списания задолженностей выплат военнослужащим станет следующим этапом изменений.