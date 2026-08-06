Александр Брод высоко оценил подготовку общественных наблюдателей к выборам в Ростовской области

Фото: Общественная палата Ростовской области.

Ростовскую область с официальным визитом посетил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.В рамках визита Александр Брод встретился с региональными преподавателями, экспертами и общественными наблюдателями, а также принял участие в расширенном заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Ростовской области. В ходе встречи обсуждались вопросы организации общественного наблюдения, особенности подготовки наблюдателей, а также задачи обеспечения прозрачности и законности избирательного процесса.Председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев отметил, что подготовка общественных наблюдателей в регионе успешно выходит на завершающий этап. Сегодня обучение практически завершено в большинстве муниципальных образований Ростовской области, а уже подготовлено более 4 000 общественных наблюдателей из 35 муниципальных образований региона.Александр Брод представил современные подходы к общественному мониторингу избирательных кампаний, рассказал о деятельности Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», опыте работы общественных штабов в субъектах Российской Федерации, механизмах экспертного сопровождения выборов и оперативного реагирования на информационные вызовы.Особое внимание федеральный эксперт уделил взаимодействию Ассоциации НОМ с Ростовской областью, отметив высокий уровень организации общественного наблюдения и многолетнее конструктивное сотрудничество.— Благодарю регион за тесное сотрудничество, высокий профессионализм и ответственное отношение к общей задаче — обеспечению открытых, честных и законных выборов, — подчеркнул Александр Брод.С докладом об организации экспертной работы выступил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Нечушкин. Он рассказал о реализации образовательной программы, методическом сопровождении преподавателей и работе экспертного сообщества.Подводя итоги визита, Александр Брод выразил уверенность, что выборы в Ростовской области пройдут в строгом соответствии с законодательством, а сформированная система общественного контроля позволит обеспечить их открытость, прозрачность и легитимность.— Уверен, что подготовленная команда общественных наблюдателей, профессиональная работа регионального Общественного штаба и активное участие экспертного сообщества станут надёжной гарантией соблюдения избирательных прав граждан, — отметил Александр Брод.