Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций в СМИ о разрушении аварийного дома в Ростове
Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку после публикаций в СМИ о разрушении дома Рувинского в Ростове. Доклад Александру Бастрыкину предоставит руководитель СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.
Ранее Rostov.ru сообщал о разрушающемся доходном доме Симона Рувинского на Шаумяна, 96. На углу здания отвалилась фасадная плитка. Кирпичи обрушились прямо возле жилого подъезда, где живут люди. Стройматериалы повредили газовую трубу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по факту случившегося. Руководитель Следственного комитета Ростовской области сообщит об установленных обстоятельствах и принимаемых по защите жилищных прав граждан мерах.