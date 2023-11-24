Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о повреждении памятника в Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о повреждении памятника в Ростовской области
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела о разрушении памятника. Руководитель следственного управления СК Ростовской области предоставит доклад главе ведомства.

Инцидент произошел 22 ноября в поселке Веселом Веселовского района. Взяв большую кувалду, 37-летний житель отправился рушить мемориал. Один из памятников получил повреждения.

В отношении вандала возбудили уголовное дело.
Фото: Следственный Комитет России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.