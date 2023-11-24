Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о повреждении памятника в Ростовской области
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела о разрушении памятника. Руководитель следственного управления СК Ростовской области предоставит доклад главе ведомства.
Инцидент произошел 22 ноября в поселке Веселом Веселовского района. Взяв большую кувалду, 37-летний житель отправился рушить мемориал. Один из памятников получил повреждения.
В отношении вандала возбудили уголовное дело.