Актриса Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой

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Ростовчанка Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой. Об этом популярная актриса сообщила в своем микроблоге 11 декабря.Ирина Безрукова уже долгое время проводит на острове Самуи в Тайланде. Периодически она публикует фотоснимки из райского уголка земли. Однако в этот раз кадр был сделан в кровати – Безрукова сообщила, что заболела экзотической болезнью.- Неделю я провела в постели… заболела тропической лихорадкой или по другому лихорадкой денге. Температура зашкаливала за 39,5!,- добавила актриса.Безрукова признается, что не могла ни есть, ни пить – сил не было даже разговаривать. Однако в тяжелый период рядом оказались друзья, которых ростовчанка от всей души поблагодарила. Они приносили актрисе еду, лекарства и все необходимое для жизни.Лихорадка денге - острое вирусное заболевание. Протекает с ознобом, сыпью, увеличением лимфатических узлов и другими симптомами. В некоторых случаях у зараженных развивается геморрагический синдром - кровоточивость. Как правило, болезнь протекает от двух до семи дней.