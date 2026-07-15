Аграриям Ростовской области для уборки урожая требуется 60 тысяч тонн дизтоплива

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Уборочная кампания в Ростовской области находится на пике, и одним из ключевых вопросов остается обеспечение аграриев необходимым количеством дизельного топлива. По словам губернатора Юрия Слюсаря, для успешного завершения работ хозяйствам региона требуется 60 тысяч тонн дизтоплива. Эта информация прозвучала на заседании штаба по вопросам обеспечения топливом, которое провел председатель правительства РФ Александр Новак.- Главный вопрос — обеспечение аграриев дизельным топливом и бензином. Это критически важно сейчас, когда уборочная в разгаре в наших южных регионах, – подчеркнул губернатор.Он акцентировал внимание на том, что речь идет о прямых поставках «с колес», которые жизненно необходимы для непрерывной работы комбайнов и тракторов в полях. Любые задержки с топливом могут поставить под угрозу своевременный сбор урожая.Ростовская область играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности России, поставляя порядка 10% всего отечественного урожая. В 2026 году аграриям предстоит собрать зерновые на площади 3,3 миллиона гектаров, включая 2,85 миллиона гектаров озимой пшеницы.Власти региона активно работают над решением вопроса о доведении лимитов топлива до регионов, чтобы фермеры могли получать горючее без перебоев. Следует отметить, что первые сигналы о возможных сложностях с поставками ГСМ поступили еще в конце мая. Дополнительные трудности возникли в связи с проблемами судоходства в Азовском море, что повлияло на логистику и затруднило отгрузку зерна. Министерство сельского хозяйства и продовольствия донского региона совместно с экспертами уже занимается разработкой альтернативных маршрутов для экспорта нового урожая.