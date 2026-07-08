Адвокаты Виктора Гончарова не готовы к защите спустя полгода разбирательств

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Адвокаты экс-советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова не готовы к защите спустя полгода разбирательств. Очередное судебное заседание состоялось 8 июля в Октябрьском суде Ростова-на-Дону.С февраля 2026 года идет судебное разбирательство по уголовному делу экс-советника губернатора Виктора Гончарова, бывшего министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, а также бывшего зама Рачаловского Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».Спустя полгода судебных слушаний сторона обвинения закончила исследовать вещественные доказательства. Предоставили суду 8 мобильных телефонов, один ноутбук, планшет и два жестких диска. Всё это принадлежало подсудимым. Ранее писали, что обнаружили провокационную аудиозапись: разговор между Рачаловским и Гончаровым.Теперь судебное разбирательство на стадии допроса самих подсудимых. Судья Станислав Винокур спросил у адвокатов, готовы ли они предоставить свои доказательства по делу. Но ни один из восьми представителей обвиняемых не был готов, они попросили перенести слушание дела.Судья пошел навстречу защите и перенес заседание на 15 июля. Но сам назначил порядок допроса подсудимых. Первым выступит Вадим Ванеев и Константин Рачаловский, далее - Ольга Горбанева и в конце - Виктор Гончаров.