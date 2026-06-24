Адвокаты потребовали передать для рассмотрения дело «Колхоза им. Мясникяна» в другой суд

- При формировании обвинительного заключения представленные обвинением документы содержат внутренние противоречия в выводах и расчетах. Это ставит под сомнение обоснованность обвинения и нарушает право обвиняемого на защиту. В связи с этим указанные документы должны быть признаны недопустимыми доказательствами и исключены из материалов дела, - указала сторона защиты.

- Ко мне пришли домой поздно вечером. Сказали, мол, в колхозе такое творится, - вспоминает Султанат Баева. – Мы поговорили с полицейским. Я сказала, что ущерб мне не причинен. А он выдал такую фразу: «Вы совсем по-другому думаете», - и ушел.

- Я представляю родителей по доверенности. Они мне позвонили и сообщили, что с них требуют заявление на Матеоса Хатламаджияна. Родителям уже за 80. Они буквально не понимали, что от них хотят, - рассказала свидетель.

- Регистрация акционерного обществ, согласно материалам уголовного дела и документам осуществлена 22 декабря 2020 года в Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области. Её юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32. То есть местом окончания является место регистрации юридического лица, относящегося к территории Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Там и распространяется подсудность Пролетарского районного суда города Ростова-на-Дону, - указали адвокаты.

Фото: DonDay.ru.

В Азовском районном суде Ростовской области близится к завершению очередной этап процесса по делу генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. В июне на заседаниях в суде гособвинение и адвокаты исследовали письменные доказательства и начали допрос свидетелей стороны защиты.Уголовное дело в отношении Матеоса Хатламаджияна, генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна», было возбуждено еще в 2024 году. Тогда несколько обиженных акционеров заявили, что им нанесли материальный ущерб в результате реорганизации СПК в акционерное общество. Судебный процесс по этому делу продолжается с сентября 2025 года.В ходе очередного слушания 9 июня адвокаты Матеоса Хатламаджияна подали ходатайство об исключении доказательств из материалов дела и признании их недопустимыми. Речь идет о справках № 217 от 14 сентября 2022 года и № 247 от 3 ноября 2022 года.Любопытный факт. Одну из справок подписал бывший замначальника УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Глазырин. Спустя некоторое время после этого его уволили и возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время суд над ним проходит в Советском районном суде в закрытом режиме.Адвокаты Матеоса Хатламаджияна просят также признать недопустимой ситуационную экспертизу от 9 апреля 2024 года. По словам защитников, в заключении эксперта не указаны негативные последствия реорганизации СПК в АО. Вместо объективного анализа эксперт искал признаки преступления, которые относятся к компетенции юристов. Кроме того, заключение противоречит федеральным законам о сельхозкооперации и акционерных обществах. А допущенные нарушения при его подготовке ставят под сомнение достоверность всех выводов экспертизы.Абсурдно и соотношение изъятых при обысках и исследуемых документов. По протоколам обысков 23 января 2024 года, у членов колхоза и руководства предприятия изъяли 1 032 листа документов. Однако по протоколу, который был год спустя, 6 января 2025 года, документов стало почти в три раза больше - 2 958 листов. И непонятно, откуда появились в деле «лишние» документы.В ходе судебного заседания 19 июня суд также заслушал показания свидетелей стороны защиты: Агавни Арабаджиян, Султанат Баева, Мнацаган Берекчиян, Светланы Карапетян.Они рассказали, как сотрудники полиции оказывали давление и требовали написать заявления на гендиректора АО «Колхоз им. Мясникяна». Свидетели делать это отказались, они не считают, что им причинили ущерб.С требованиями написать заявление пришли домой к глубоко пожилым людям. Об этом суду рассказала Агавни Арабаджиян. Ее мама Мариам Бабасиян имеет земельный пай в колхозе.Все утверждают, что собрания в колхозе проводили. О дате и месте проведения собраний заранее уведомляли письмами и объявлениями в районной газете «Заря». О реорганизации колхоза все знали.В завершение – ходатайство адвокатов. С начала судебного процесса сторона защиты просит передать дело на рассмотрение в другой суд.Адвокаты снова заявили о незаконности рассмотрения уголовного дела в Азовском районном суде. По их мнению, следствие неверно определило место совершения «преступления».Попытки оказались тщетны, председательствующая в очередной раз отклонила доводы адвокатов. Она зачитала документ, где регистрация АО «Колхоз им. Мясникяна» проводилась в Пролетарском районе Ростова, а с 2021 г. поставлено на учет в ФНС Азова.Добавим, что «Колхоз имени Мясникана» пережил многие испытания, включая войны и распад СССР. Но большой урон предприятию нанесло уголовное дело в отношении его гендиректора Матеоса Хатламаджияна. Он возглавил убыточное хозяйство в 2010 году. Всего за пять лет директор вывел его из кризиса, рассчитался с большим количеством долгов. Предприятие буквально возродили – начались масштабные инвестиции. Появились средства для возведения новых корпусов, покупку элитных пород коров и бычков. Колхоз пробился вперед и вышел в лидеры отросли.Но годы стараний буквально обнулились из-за уголовного дела в отношении гендиректора предприятия. При этом сотрудники все еще продолжают выполнять свою работу.