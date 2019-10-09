Адвокаты экс-короля Малайзии опровергли слова таганроженки Воеводиной о бедственном положении



Представители экс-короля Малайзии Мухаммада V назвали интервью его бывшей супруги фальшивым.



Сотрудники сингапурской юридической компании Eversheds Harry Elias, представляющей интересы Мухаммада V, рассказали изданию The Straits Times, что ситуация, которую описала Воеводина в интервью Daily Mail, не соответствует действительности.



«Статья издания является ложной, содержащиеся там сведения фальшивые», - заявил адвокат Ко Тьен Хуа, пишет ТАСС.

Он добавил, что компания направила в адрес редакции информацию, опровергающую интервью Воеводиной.

«От имени султана мы также потребовали уважать и не вмешиваться в частную жизнь», - уточнил адвокат.







В интервью британской газете Оксана Воеводина рассказала, что находится в бедственном положении. По словам девушки, ей даже пришлось продать обручальное кольцо, чтобы оплатить пребывание и сложные роды в швейцарской клинике. Стоимость изделия, как утверждает Оксана, составила 245 тысяч долларов (почти 16 миллионов рублей). Однако, представитель её бывшего супруга заявил, что компания от имени короля предложила ей значительную сумму, которая не только полностью покрывает медицинские расходы, но и обеспечивает продолжительное безбедное проживание.







Кроме того, адвокат опроверг слова девушки, что султан отказывался помогать ей финансово во время брака. По его словам, молодая супруга получила в подарок автомобиль Porsche Cayenne и драгоценности Сartier. Кроме того, сама Воеводина рассказала в интервью Daily Mail, что в 2017 году Мухаммад V потратил несколько миллионов долларов на празднование её 25-летия на испанском острове Ибица.



Напомним, Оксана Воеводина родилась в Таганроге. В 2015 году она стала победительницей конкурса «Мисс Москва». В 2018 году вышла замуж за короля Малайзии. Перед свадьбой она приняла ислам и получила имя Риана Оксана Петра. Но, несмотря на это, под давлением общественности вскоре после пышной свадьбы монарху пришлось оставить престол.







В сентябре 2019 года официальный представитель султана сообщил, что экс-король сожалеет о женитьбе на русской модели.



Воеводина долгое время скрывала разрыв с супругом, уклончиво отвечая на вопросы журналистов. Позже выяснилось, что молодожены разъехались, когда девушка находилась на четвертом месяце беременности. Малыш появился на свет в июне 2019 года.







Сейчас бывшая супруга бывшего короля живет в особняке в Подмосковье и пытается выбить из экс-супруга деньги на достойное содержание себя и ребёнка.