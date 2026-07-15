Фото: Дондей

Адвокат Виктора Гончарова воспрепятствовал допросу подсудимых, представив ряд ходатайств. Об этом сообщает DonDay, освещая заседание 15 июля по делу бывших заместителей губернатора Ростовской области.В Октябрьском районном суде рассматриваются обвинения против Виктора Гончарова, экс-советника губернатора Дона, Константина Рачаловского, бывшего министра сельского хозяйства, его заместителя Ольги Горбаневой и владельца агрохолдинга «ЕвроДон» Вадима Ванеева. Им инкриминируются превышение должностных полномочий и мошенничество.Суть дела заключается в неправомерном выделении субсидий на 155 миллионов рублей, которые распорядились выплатить Гончаров и Рачаловский. Субсидии предназначались для предприятий, не имевших на это права.После полугода разбирательств суд намеревался приступить к допросу обвиняемых. Первым должны были допросить Вадима Ванеева. Однако эти планы были нарушены адвокатом Лапшовым. Защита Виктора Гончарова подала пять ходатайств, которые суд был вынужден рассмотреть. Лапшов не предложил ничего нового, а лишь повторил требования о возврате дела на доследственную проверку, ссылаясь на нарушения следствия, и начал перечитывать уже оглашенные письменные доказательства.Несмотря на труды Лапшова, суд отказал в удовлетворении почти всех ходатайств. Одно - о возвращении дела на доследственную проверку - пообещал рассмотреть.- Каким образом выше вами указанные ходатайства и их удовлетворения могут повлиять на предъявленные обвинения? - задался вопросом судья.Тем не менее он внимательно выслушал аргументы Лапшова, что заняло примерно три часа. К концу рабочего дня защита не возражала против допроса первого обвиняемого, но заседание уже подходило к своему завершению. Судье оставалось лишь назначить слушание на следующую неделю.