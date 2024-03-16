Адвокат рассказал, что грозит за нарушение новых правил о посуточной аренде жилья в Ростовской области

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Во втором чтении Госдума приняла законопроект, который регулирует деятельность суточной аренды жилья. DonDay с ссылкой на специалиста адвокатского бюро "Правовой статус" Алексея Иванова рассказал о новых правилах для собственников квартир, которые могут вступить уже в ближайшее время.Законопроект нужен для контроля и регулирования отношений между съемщиком и арендодателем. В документе сообщается о том, что собственник квартиры не имеет права сдавать жилье, не зарегистрировавшись как ИП или самозанятый. Кроме того, по новым правилам запрещено сдавать квартиры посуточно без счётчиков на воду и электричество. А хозяину квартиры придется договариваться с соседями, спрашивая разрешения на возможную сдачу квартиры посуточно.Большинство «квартирных бизнесменов» успели насторожиться.- Законопроект не содержит каких-либо дополнительных ограничений по сдаче имущества в аренду, кроме как использование его по назначению и соблюдение прав других граждан (соседей), - комментирует Алексей Иванов порталу DonDay.Из-за нового закона владельцам квартиры придется не только оформить ИП или зарегистрироваться как самозанятым. После вступления в силу закона им нужно будет еще и платить налоги за коммерческую деятельность.Если собственник квартиры не оформит ИП и самозанятость, то ему грозит наказание по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения», которое влечет за собой штраф от пятисот до двух тысяч рублей.Если временные жильцы арендной квартиры станут нарушать порядок, то к административной ответственности привлекут не только нарушителя, но и собственника квартиры.- Особенность в том, чтобы использовать помещение по назначению, так как оно жилое, а не гостиница. Нельзя создавать неудобств соседям. В основном новый законопроект об этом, - отметил специалист.Тревогу бьют как риелторы, так и сами съемщики. Вероятно, стоимость аренды квартир непременно будет расти, поскольку собственнику придется платить налог за свою деятельность.Законопроект находится на стадии рассмотрения в Совете Федерации.