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Адвокат Карима Бабаева обжалует приговор по «аксайским» рынкам

Адвокат Карима Бабаева обжалует приговор по «аксайским» рынкам
Защита Карима Бабаева намерена обжаловать приговор, вынесенный Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом по делу о так называемых «аксайских» рынках. Как сообщила адвокат Елена Лагутина, ее подзащитные не признают вину, не согласны с квалификацией инкриминируемых им деяний и назначенными наказаниями.

Приговор был оглашен днем 15 июля после трехлетнего судебного процесса, который является частью более пятилетней истории, связанной с закрытием в 2021 году рынков "Атлант", "Овощной", "Строительный" и "Алмаз".

Кариму Бабаеву судом назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 4,4 миллиона рублей, а срок ограничения свободы составит один год и шесть месяцев, с запретом заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет. Его сыновьям, Вадиму и Эдуарду Бабаевым, назначено по 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере двух миллионов рублей каждому.

- Как и ранее мои подзащитные вины не признают; не согласны ни с квалификацией ни соответственно с назначенным наказанием, соответственно приговор будет обжалован полностью, – пояснила порталу DonDay Елена Лагутина.

Напомним, что помимо Карима Бабаева, по делу проходили экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и более десяти других фигурантов. Будут ли другие фигуранты дела подавать апелляцию, пока неизвестно.
Фото: Donday
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