Администрацию Пролетарского района Ростова возглавил Зураб Киладзе

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Зураб Киладзе возглавил администрацию Пролетарского района Ростова-на-Дону. Его кандидатура была утверждена на заседании городской думы 13 августа.Ещё полтора года назад чиновник мог занять этот пост. В январе 2023-го Егор Долматов получил повышение и переехал в Таганрог, а Киладзе стал временно исполнять его обязанности. Однако официально его так и не назначили главой. Через месяц эту должность занял Михаил Васильев. В то же время районную администрацию покинул первый заместитель Андрей Рыбаков, получивший повышение. Стелла Руф, начальник управления ЖКХ Пролетарского района, тоже получила повышение — она возглавила МКУ «Благоустройство» в приморском городе. Вместе с ней перешёл и её заместитель Владимир Кульков.Однако чиновники, получившие повышение, не смогли долго оставаться на своих местах. Против Стеллы Руф возбудили уголовное дело, и суд вынес приговор: полтора года лишения свободы в колонии-поселении за превышение должностных обязанностей.Зураб Киладзе – выпускник Грузинского технического университета, специальность «Архитектура». Пять лет он трудился в администрации Ленинского района Ростова-на-Дону. Затем занял должности заместителя и первого заместителя главы администрации Пролетарского района.С июня 2024 года временно исполнял обязанности главы администрации Пролетарского района.