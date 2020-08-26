Администрация не согласовала проведение концерта Пьера Нарцисса в Шахтах
В Шахтах отменили концерт Пьера Нарцисса, приуроченный к празднованию Дня шахтера 30 августа. Об этом 28 августа сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Городская администрация руководствовалась постановлением правительства региона «272», согласно которому проведение концертов в связи с распространение коронавирусной инфекции пока запрещено.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Исполнитель стал широко известен в 2004 году после выхода его песни «Шоколадный заяц» и одноименного альбома.