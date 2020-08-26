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Администрация не согласовала проведение концерта Пьера Нарцисса в Шахтах

Администрация не согласовала проведение концерта Пьера Нарцисса в Шахтах
В Шахтах отменили концерт Пьера Нарцисса, приуроченный к празднованию Дня шахтера 30 августа. Об этом 28 августа сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Городская администрация руководствовалась постановлением правительства региона «272», согласно которому проведение концертов в связи с распространение коронавирусной инфекции пока запрещено.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Исполнитель стал широко известен в 2004 году после выхода его песни «Шоколадный заяц» и одноименного альбома.

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