72-летнего пенсионера будут судить в Ростове за шпионаж в пользу Украины



Ростовский областной суд рассмотрит уголовное дело по статье «Государственная измена». В шпионаже в пользу Украины подозревается пожилой житель донского посёлка Чертково.



По версии следствия, пенсионер на украинской стороне встречался с представителем иностранной спецслужбы. Агент интересовался «экономической и общественно-политической ситуацией в Чертковском районе». Кроме того, он расспрашивал местного жителя об охране российской границы: как располагается техника, сколько единиц используется.



Подозреваемого задержали сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области в ноябре прошлого года.

– В ходе обыска у него дома нашли 10 коробок из-под телефонов, сим-карты, а также два паспорта Украины и России, - рассказали в пресс-службе федеральной службы безопасности.



Какие именно «ценные» сведения обвиняемый сообщал иностранному агенту, не сообщается. Известно, что мужчина признал свою вину. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.



Приговор пенсионеру вынесет Ростовский областной суд 9 октября.